دياب يعلن تدشين لجنة انضباط في رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، تدشين لجنة انضباط بالرابطة بداية من الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الإنجليزي مارك كلاتينبرج، المشرف على لجنة التحكيم باتحاد الكرة، يرفض إعلان العقوبات على الحكام.

وقال دياب، في حوار عبر قناة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "ستكون هناك لجنة انضباط في رابطة الأندية بداية من الموسم المقبل، وستوقع العقوبات على جميع عناصر اللعبة".

وأضاف "عقدنا اجتماعًا مع مارك كلاتينبرج، وطلبنا من اتحاد الكرة أن تتحول إليه كل شكاوى الأندية، ونقلنا إليه التخوفات، ووعد بأن يكون الموسم المقبل مختلفًا".

وواصل "سألنا كلاتينبرج عما إذا كان سيعلن العقوبات التي سيوقعها على الحكام في الموسم الجديد، فقال إنه لا يوجد دوري في العالم يفعل ذلك، لكن قد نستنج العقوبات من خلال تعيين الحكام في المباريات التالية، فإذا كان هناك حكام معاقبين سيُستبعدون من إدارة مباريات الفريق الذي قدم الشكوى".

وفي سياق مختلف، قال دياب "مباريات الدوري في الموسم الماضي لم تشهد دخول أكثر من 5 آلاف مشجع، لأننا نتعامل من خلال "تذكرتي"، والشركة تطرح 5 آلاف تذكرة فقط في كل مباراة".

وأوضح في سياق آخر "تعاونا مع رابطة الأندية الإماراتية، صحيح أنهم يسبقوننا بـ15 عامًا، لكن ستكون هناك أوجه تعاون، والعلاقات بين مصر والإمارات تاريخية".

وعن جلسته مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، كشف دياب "فيتوريا لم يطلب تقليل عدد الأندية في الدوري أو الأجانب في كل فريق، لكنه طلب تطوير الملاعب".

وشدد دياب على أن "شكل الدوري المصري في الموسم الجديد كما هو، مجموعة واحدة من دورين".

واختتم دياب "لا يمكن أن أكشف عما إذا كان عمر كمال سينضم إلى الزمالك أو محمد رضا بوبو سينتقل إلى الأهلي أم لا، لأني رئيس شركة فيوتشر، لست رئيسًا لمجلس إدارة النادي، لكن ما أعرفه أن المجلس قال إننا سنحاول الحفاظ على قوام الفريق".