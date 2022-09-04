دياب يؤكد إعلان جدول مباريات الدوري المصري كاملًا قبل بدايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

وعد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بأن تعلن الرابطة جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد من الدوري المصري قبل بداية الموسم، على عكس ما حدث في المواسم الماضية.

وحسم الزمالك لقب الدوري في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ الموسم الجديد في أكتوبر المقبل.

وقال دياب، في حوار عبر قناة "صدى البلد"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، "سنعلن جدول مواعيد مباريات الدوري للموسم الجديد كاملًا قبل انطلاق الموسم".

وأضاف رئيس الرابطة "الدوري سيبدأ في منتصف أكتوبر وينتهي قبل نهاية يونيو، للحفاظ على حقوق الأندية في القيد والمشاركات الأفريقية".

وتابع "راضٍ عما تحقق في الموسم الماضي بنسبة 50%، لدينا آمال وطموحات كثيرة، والجماهير تستحق أكثر من ذلك، المسؤولون في الرابطة أدوا ما عليهم بنسبة 120%، لكن مازلنا في نصف المشوار".

وأكمل دياب "أريد توجيه الشكر لأكثر من جهة، مؤسسات الدولة لموافقتها على عودة الجماهير، ومجالس إدارات الأندية لأن لولاهم لما تأسست الرابطة، وكذلك الشركة الراعية، وشركة تذكرتي، والشركة الأفريقية".