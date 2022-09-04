إمبرو لمصراوي: سنقدم عرضًا ثانيًا لتصميم ملابس الأهلي بشرط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف وليد حسن الرئيس التنفيذي لشركة "F. R .G" وكيل أمبرو في مصر، وهي الشركة المصممة لملابس الأهلي، أن الشركة تقدمت من جديد بعرض للنادي من أجل الفوز بحق تصميم ملابس الفريق لأربع سنوات جديدة.

وأضاف وليد حسن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "تقدمنا بعرض لشركة الأهلي لكرة القدم قبل استقالتها لكنها رفضت العرض رغم علمي بأن عرض إمبرو كان الأكبر من الناحية المادية وبزيادة قدرها 25% عن الموسم المنصرم".

وأوضح "الأمور في وجود شركة الكرة كانت مختلفة تماما لأنها تختار الأنسب من وجهة نظرها وليس بالضرورة أن يكون العرض المادي الأعلى، أما في غياب الشركة كما كان في بداية تعاقدنا مع النادي منذ أربع سنوات كان الأمر سهلاً لأن النادي وقتها يختار العرض الأعلى من الناحية المادية لأنه مال عام لا يمكن المساس به ويكون النادي مجبرًا وفقا للقانون بقبول العرض الأعلى في المزايدة من بين الشركات المتقدمة للفوز بحق تصميم الملابس".

وواصل وليد حسن تصريحاته "بعد رحيل شركة الأهلي لكرة القدم قد نتقدم بعرض جديد لكن بشرط أن يطلب منا الأهلي ذلك ويقوم بإبلاغنا، وأرى أن التعامل مع مجلس الإدارة والكابتن الخطيب بشكل خاص كان شىء سهل ومشرف على عكس التعامل مع شركة الكرة قبل استقالتها".

وأنهى حديثه "علاقتنا محترمة بالنادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب ولم نرفض له طلب طوال مدة التعاقد بيننا وأتذكر أنه أثناء التعاقد مع النادي في البداية كنا قد اتفقنا على كل الأمور في وجود خالد مرتجي وأمير توفيق وسعد شلبي ومع حضور الخطيب للاجتماع متأخراً قام بالإطلاع على العرض المادي ووقتها طلب زيادته ولم نرفض ووافقنا على الفور احتراما وتقديرا لمكانته فلا يمكن أن نرفض له طلب".