رئيس هيئة ستاد القاهرة: مستمرون في استضافة مباريات الزمالك الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف وليد عبدالوهاب، الرئيس الجديد لهيئة ستاد القاهرة، أن الاستاد مستمر في استضافة مباريات الزمالك خلال الموسم المقبل، إضافة إلى فريقين آخرين.

ولعب الزمالك مبارياته في الموسم الماضي من الدوري المصري على ستاد القاهرة، وتمكن من التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وقال عبدالوهاب، في تصريحات لقناة "صدى البلد" اليوم السبت، "مستمرون في استضافة مباريات الزمالك في الموسم الجديد، ووادي دجلة وزد طلبا إقامة مبارياتهما على الملعب".

وأضاف "نجهز خطة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتطوير الاستاد، سنكشف عنها لاحقًا".

وواصل "لدينا خطة عمل لملعب الكرة، والمتخصصون قالوا إنه يمكن استضافة مباريات 4 فرق في الموسم الجديد، ومسؤولو الرابطة يحددون مواعيد مباريات غير متعارضة لهذه الفرق".

وعن سبب اعتذار مسؤولو الاستاد عن استضافة بعض المباريات في المواسم الماضية، أوضح "ملتزمون بمواعيد سنوية محددة لتجديد زراعة أرضية الملعب، من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر من كل عام، أحيانًا تصادف هذه الفترة إقامة مباريات".