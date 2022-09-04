إنبي يوضح مستقبل إيبوكا ومصطفى شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادي إنبي، أن هناك رغبة من جانب الزمالك والمصري البورسعيدي من أجل ضم هداف الفريق النيجيري جون إيبوكا في الصيف الحالي.

وقال متحدث إنبي في تصريحات عبر شاشة "المحور" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"هناك مفاوضات مع النادي المصري لبيع إيبوكا، ويوجد أكثر من نادٍ لديه الرغبة مثل الزمالك وأحد الأندية العربية".

وأضاف :"ننتظر عرضًا رسميًا، لكننا تلقينا عروضًا "مجرد كلام" ببيع اللاعب مقابل مليون ونصف دولار".

وعن شروط إنبي واللاعب، أوضح :"اللاعب لديه الثقة في تسويقه، وإذا لم يحدث سيستمر معنا".

وانتقل المتحدث الرسمي لإنبي، عن مستقبل اللاعب مصطفى شلبي وبيعه للأهلي، أوضح :"هناك مفاوضات شفوية تمت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأيمن الشريعي رئيس إنبي، إلا أنني أتوقع بوصول عرضًا رسميًا خلال 48 ساعة".

وخاض مصطفى شلبي (27 عامًا) مع إنبي خلال الموسم المنقضي 32 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 13 هدفًا ويصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

في المقابل، لعب جون إيبوكا (25 عامًا) 33 مباراة مع إنبي سجل 15 هدفًا وصنع خمسة أهداف حاسمة.