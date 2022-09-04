بالأرقام.. ماذا قدم مصطفى محمد في خسارة نانت أمام سان جيرمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قدم المصري مصطفى محمد، مهاجم نانت، أداءً باهتًا في خسارة فريقه على يد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وفقًا لما أظهرته الأرقام الفردية للاعب.

وخسر نانت على يد ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 0-3 على ملعب "لا البوجوار"، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد في المباراة ضمن التشكيل الأساسي لفريقه، وخرج في الدقيقة 80 لصالح زميله ماركوس كوكو.

وتأثر نانت بطرد مدافعه فابيو دا سيلفا في الدقيقة 24 عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم سان جيرمان بهدف واحد، حيث أكمل الفريق الأصفر المباراة بعشرة لاعبين، ليستقبل هدفيين إضافيين.

وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها مصطفى محمد من سان جيرمان بقميص نانت، بعد السقوط برباعية نظيفة في مباراة كأس السوبر الفرنسي التي سبقت انطلاق الموسم.

وتوقف رصيد نانت عند 6 نقاط من 6 مباريات في المركز العاشر، حيث اكتفى الفريق بتحقيق فوز واحد، بينما تصدر سان جيرمان جدول الترتيب بـ16 نقطة.

مصطفى محمد، الذي سجل هدفين وصنع آخر في الدوري الفرنسي حتى الآن، لم يظهر بصورة جيدة في مباراة اليوم، حيث قيّمت شبكة "سوفا سكور" المتخصصة أداءه بـ6.5 من 10 درجات.

وفيما يلي نستعرض أرقام مصطفى محمد في مباراة سان جيرمان وفقًا لـ"سوفا سكور":

دقائق لعب: 80

أهداف: 0

تمريرات حاسمة: 0

تسديدات في إطار المرمى: 0

تسديدات خارج إطار المرمى: 0

محاولات المراوغة: 2

مراوغات ناجحة: 0

لمسات: 17

تمريرات مكتملة: 5

نسبة التمريرات الصحيحة: 83.3%

تمريرات مفتاحية: 1

كرات عرضية: 0

كرات طولية: 0

مواجهات ثنائية: 8

التفوق في المواجهات الثنائية: 4

مواجهات ثنائية هوائية: 2

التفوق في المواجهات الهوائية: 0

فقدان الكرة: 6

ارتكاب أخطاء: 1

ارتكاب أخطاء ضده: 3

تقييم إجمالي: 6.5 من 10