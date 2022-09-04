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برشلونة يتخطى إشبيلية بثلاثية ويصل إلى الوصافة خلف ريال مدريد

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محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

حقق فريق فوزا على نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-0، في الجولة الرابعة بالدوري الإسباني.

وسجل برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب رافينيا، بعدما سدد زميله ليفاندوفسكي الكرة أعلى الحارس، ليتدخل مدافع اشبيلية قبل عبور الكرة للشباك، لكن اللاعب البرازيلي تابع الكرة وسددها نحو المرمى.

وفي الدقيقة 36، ارسل كوندي عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها المهاجم البولندي ليفاندوفسكي لهدف بتسديدة رائعة داخل الشباك.

ونجح ايريك جارسيا في تسجيل الهدف الثالث لفريف برشلونة في الدقيقة 50.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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