برشلونة يتخطى إشبيلية بثلاثية ويصل إلى الوصافة خلف ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

حقق فريق برشلونة فوزا على نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-0، في الجولة الرابعة بالدوري الإسباني.

وسجل برشلونة الهدف الأول في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب رافينيا، بعدما سدد زميله ليفاندوفسكي الكرة أعلى الحارس، ليتدخل مدافع اشبيلية قبل عبور الكرة للشباك، لكن اللاعب البرازيلي تابع الكرة وسددها نحو المرمى.

وفي الدقيقة 36، ارسل كوندي عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها المهاجم البولندي ليفاندوفسكي لهدف بتسديدة رائعة داخل الشباك.

ونجح ايريك جارسيا في تسجيل الهدف الثالث لفريف برشلونة في الدقيقة 50.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.