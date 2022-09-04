الخليج 365 يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع ماركو روزه وإيدي هوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

كشف مصدر مقرب من إدارة النادي الأهلي أن النمساوي إيدي هوتر المدير الفني السابق لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ ليس ضمن القائمة المختصرة التي يجري التفاوض معها حاليا لتدريب الفريق.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعدما تم فسخ التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريش بعد فترة من العمل لم تزيد عن الشهرين.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن هناك قائمة مختصرة من المدربين يجري التفاوض معها بالترتيب الذي تم في اجتماعات محمود الخطيب رئيس النادي مع لجنة التخطيط في حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وأضاف: "هوتر مدرب كبير ولكنه ليس ضمن القائمة المختصرة الحالية".

وأكمل: "أما الألماني ماركو روزه مدرب بوروسيا دورتموند السابق، فقد جرى حديث مع وكيله والذي أكد أنه يتقاضى راتب كبير للغاية، بجانب عدم قبوله العمل خارج أوروبا في الفترة الحالية".

وتابع المصدر: "المفاوضات بشأن اختيار المدرب الجديد في الإطار النهائي وإذا تم التوصل لاتفاق مع أحد المدربين بالقائمة المختصرة سوف يتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري، وإذا لم يحدث فسوف يتم العودة لترتيب الأسماء التي كانت متواجدة في القائمة".