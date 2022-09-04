ميلان يقهر انتر ويحسم مباراة دربي الغضب ويتصدر مؤقتاً

المنامة - ياسر ابراهيم - ضرب ميلان حامل اللقب الموسم المقبل، عصفورين بحجر واحد من خلال حسم دربي المدينة ضد جاره إنتر 3-2 السبت في مباراة مثيرة في مجرياتها لينتزع الصدارة مؤقتاً وذلك ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول متقدماً بفارق نقطة واحدة عن أتالانتا الذي يستطيع استعادة الصدارة في حال فوزه على مونتسا الأحد.

على ملعب "سان سيرو" الذي يتقاسمه الفريقان، جاءت مجريات اللعب مثيرة منذ الدقيقة الأولى حتى نهاية المباراة.

وبالإضافة الى تألق الجناح البرتغالي الواعد رافايل لياو صاحب الثنائية والمخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو مسجل الهدف الثاني، فإن ميلان يدين أيضاً بالفوز الى حارس مرماه الفرنسي مايك مانيان الذي تألق في التصدي لمحاولات خطيرة من الارجنتيني لاوتارو مارتينيس والبوسني أدين دجيكو والتركي هاكان تشالهانوغلو.

تقدم إنتر عبر لاعب وسطه الكرواتي مارسيل بروزوفيتش (21)، رد عليه لياو بعدها بسبع دقائق.

وفي الشوط الثاني سجل الفرنسي جيرو هدف التقدم لميلان (54) بتسديدة بيسراه بتمريرة حاسمة من لياو، قبل أن يعزز الأخير تقدم فريقه بالهدف الثالث بعدها بست دقائق من مجهود فردي رائع داخل المنطقة.

وبات لياو أول لاعب برتغالي يسجل ثنائية في تاريخ النادي اللومباردي في مباراة واحدة.

بيد أن دجيكو قلص الفارق بهدف فريقه الثاني (67).

والخسارة هي الثانية في خمس مباريات لإنتر الذي تنتظره مباراة في غاية الصعوبة امام العملاق الالماني بايرن ميونيخ الاربعاء المقبل على الملعب ذاته.

(فرانس برس)