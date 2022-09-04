الامارات | بيتزي وكارفالهال لا يتفقان على نتيجة الوصل والوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتفق المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، مع نظيره البرتغالي كارلوس كارفالهال، حول نتيجة مباراة الوصل والوحدة، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، أول من أمس، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بعدما أكد بيتزي أن «الأصفر» أهدر الفوز بينما يرى كارفالهال أن نتيجة التعادل عادلة.

وأكد مدرب الوصل، الأرجنتيني بيتزي أن «الإمبراطور» أهدر الفوز على الوحدة في الوقت القاتل بتلقيه هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وقال في مؤتمر صحافي: «المواجهة كانت قوية من الفريقين، ولقد ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، ولكننا تداركنا الأمر في الشوط الثاني».

وأضاف: «رغم أننا استقبلنا الهدف الأول من الوحدة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ولكننا نجحنا في العودة، وأحرزنا هدفين في الشوط الثاني، قبل أن نستقبل هدف التعادل بالطريقة نفسها في الوقت القاتل ونهدر الفوز».

وتابع: «طوينا صفحة لقاء الوحدة، لأننا ننظر لكل مواجهة على أنها خطوة جديدة يجب التركيز عليها».

وأشاد بأداء كل من فابيو ليما وعمر عبدالرحمن، وقال: «الثنائي قدم مستوى جيداً جداً، والمباريات الرسمية أفضل تدريب للعودة إلى كامل جاهزيتهما».

في المقابل، أبدى المدرب البرتغالي ريكاردو كارفالهال رضاه عن نتيجة التعادل التي حققها الوحدة مع الوصل، وقال في مؤتمر صحافي: «أرى أن التعادل نتيجة عادلة، وإذا كنا نجحنا في تسجيل هدف ثان قبل الوصل، لكنا أنهينا المباراة لمصلحتنا».

وأضاف: «أنا سعيد بما قدمه الفريقان، اللذان لعبا مباراة جميلة لكل من يحب كرة القدم، وأظهرا رغبة قوية في تحقيق الفوز وسط أجواء جماهيرية».

وختم: «من المبكر الحديث عن بطل الدوري في الموسم الجديد، لأن المستويات متقاربة بين أكثر من أربعة فرق، وستكون المنافسة قوية وشرسة هذا الموسم».