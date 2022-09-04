الامارات | المحطة التاسعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار إيفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن الألمانية، اليوم، المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ29 في قمة الكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

ويشهد سباق الكأس الغالية مشاركة نخبة وأفضل مرابط الخيل في ألمانيا وأوروبا، وتتميز بتنوع المجموعة بين المهور الواعدة التي برهنت على قوتها، وفرضت حضورها في السباقات الأوروبية أخيراً، وبين الجياد أصحاب الإنجازات الكبيرة والحضور البارز في مشهد منصات التتويج، كما يقام السباق لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

ومن أبرز الخيول المشاركة «جارف» صاحب الحضور البارز في مشهد التفوق والإنجازات في مسيرة سباقات الكأس الغالية للموسم الحالي، بعد فوزه بلقبي سباقات إيطاليا وبلجيكا 2022 إلى جانب محطة هولندا 2021.