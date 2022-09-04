الامارات | ديمبو يرفض خسارة النصر أمام الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الظفرة وضيفه النصر، أمس، على استاد حمدان بن زايد في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص نظراً للحذر الكبير الذي خاض به الفريقان المواجهة خصوصاً في الشوط الأول، لكن الأمور تغيرت في الثاني الذي شهد تسجيل هدفين.

وانتظرت الجماهير حتى الشوط الثاني وتحديداً الدقيقة 63 لمشاهدة أول أهداف اللقاء الذي سجله أصحاب الأرض مستفيدين من خطأ كارثي لدفاع النصر حينما حاول تنفيذ ضربة مرمى بتمريرات قصيرة لكن التونسي وليد القروي خطف الكرة ومررها لزميله خالد الدرمكي الذي لم يجد صعوبة تذكر في وضعها في الشباك ليضع فريقه في المقدمة.

وأشعل الهدف فتيل المباراة، ما جعل لاعبي النصر يتحررون من الجانب الدفاعي ويرمون بكل ثقلهم هجومياً وهو ما آتى أكله سريعاً بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 بواسطة الغامبي ديمبو داربوي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من تمريرة لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز.