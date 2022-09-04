الامارات | «مبخوت التاريخي» يقود الجزيرة للفوز على دبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد مهاجم الجزيرة علي مبخوت فريقه لتحقيق أول فوز في دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم على حساب ضيفه دبا الفجيرة الصاعد حديثاً لدوري الأضواء بتسجيله هدفي المباراة التي انتهت 2-صفر لمصلحة الجزيرة خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى للدوري ليضع الجزيرة أول ثلاث نقاط في رصيده ويبقى دبا دون رصيد في هذه الجولة.

افتتح الجزيرة التسجيل في المباراة عن طريق مهاجمه علي مبخوت «11» مسجلاً هدفاً جميلاً مستفيداً من تمريرة زميله الروماني فلورين تاناسي وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني «27» من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء حمد علي يوسف لمصلحة الجزيرة بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو «الفار».

بادر الجزيرة بالهجوم وشكلت تحركات الثلاثي علي مبخوت وفلورين تاناسي والمغربي أشرف بن شرقي خطورة كبيرة على مرمى دبا.

وأنهى الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين فيما أخفق في الشوط الثاني في الوصول إلى الشباك.