أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 3-9-2022

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 3-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: عودة محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لحسابات الزمالك بعد فشل انتقال الحارس الدولى إلى نادى ويجان الإنجليزى.

تدريب المنتخب الأولمبى غدا مفتوح للإعلام أول 15 دقيقة

عاد محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لحسابات الزمالك بعد فشل انتقال الحارس الدولى إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجي قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولى النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا.

احتفل شادى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا بحفل زفافه اليوم السبت، في حضور زملائه، وعلى رأسهم أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلى، حيث استغل اللاعب فترة الراحة من أجل الاحتفال بفرحه.

عاد الهانى سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، لحسابات سيراميكا لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد، خصوصا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامى يعلم إمكانيات الحارس جيدا، خاصة أنه قام بتدريبه وقت قيادة الفريق السكندري.

استقر مسئولو نادى سموحة برئاسة وليد عرفات، على رحيل 19 لاعبا عن قائمة الفريق السكندرى استعدادا للموسم الجديد.

قرر البرازيلى روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، فتح التدريب لمختلف وسائل الإعلام غدا الأحد لمدة 15 دقيقة تكون في بداية المران المقرر له السادسة مساء بملعب الفندق المقيم به المنتخب في معسكره الحالي بالإسكندرية ضمن الاستعداد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

اقترب ثنائي اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي قلب الدفاع وطارق حامد لاعب الوسط، من العودة لقائمة المحترفين في معسكر المنتخب، المقرر انطلاقه يوم 13 من سبتمبر الجاري استعدادا لمباراتي النيجر وليبيريا.

يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري العائدين من رحلة إعارة إلى سموحة في الموسم الماضي، سواء بالاستمرار في القلعة الحمراء أو تجديد إعارتهما لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد معهما وتدعيم صفوفها في الموسم المقبل.

دخل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، دائرة المرشحين لتولى تدريب المصري فى الموسم الجديد، خاصة بعد الإنجازت التى حققها السويسرى مع الفارس الأبيض فى فترة سابقة وتتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية.