تفاصيل معسكر الأهلي تحضيرا للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على توفير معسكر خارجي لفريق الكرة ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد من عمر الدوري المصري، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد للموسم المقبل الذي يرغب خلاله الفريق الأحمر في العودة للمنافسة على كل الألقاب المحلية والقارية.

وتعد هولندا هي الأقرب لاستضافة معسكر الأهلي الخارجي تحضيرا للموسم المقبل، بعد المفاضلة بين أكثر من دولة أوروبية لاستضافة معسكر الفريق الأحمر، حيث سافر وفد من الأهلي إلى أوروبا لحسم الأماكن التي سيقام بها المعسكر وكذلك حسم ملف المدير الفني الجديد للأهلي.

ويعود الأهلي لخوض معسكر خارجي في بداية التحضير للموسم الجديد بعد غياب طويل؛ بسبب ضيق الوقت بين نهاية الموسم وبداية الموسم التالي له خلال السنوات السابقة.

كما يعكف مسئولو الأهلي على حسم ملف المدير الفني الجديد في الوقت الحالي من أجل مشاورته بشأن المعسكر الخارجي.