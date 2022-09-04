7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم السبت 3-9-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: اقترب ثنائي اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي قلب الدفاع وطارق حامد لاعب الوسط، من العودة لقائمة المحترفين في معسكر المنتخب، المقرر انطلاقه يوم 13 من سبتمبر الجاري استعدادا لمباراتي النيجر وليبيريا.

طارق حامد وحجازي يقتربان من العودة لقائمة المنتخب الوطني مع فيتوريا

اقترب ثنائي اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي قلب الدفاع وطارق حامد لاعب الوسط، من العودة لقائمة المحترفين في معسكر المنتخب، المقرر انطلاقه يوم 13 من سبتمبر الجاري استعدادا لمباراتي النيجر وليبيريا. الأهلي يناقش السير الذاتية للمدربين الأجانب لخلافة سواريز تفاضل إدارة النادي الأهلي بين أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب قبل الاستقرار على هوية المدير الفني الأجنبى الذي سيخلف البرتغالي ريكاردو سواريز في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، بعد قرار مجلس الإدارة بتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي والاكتفاء بالفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للأهلي. عاد محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لحسابات الزمالك بعد فشل انتقال الحارس الدولى إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجي قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولى النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا. يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، غدا الأحد، قائمة اللاعبين المحترفين للمعسكر المقبل، والذى سيخوض خلاله الفراعنة مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة. فيريرا يعقد جلسة خاصة مع الثنائى الجديد .. تعرف على السبب

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي ثنائي الفريق المنضم حديثا لصفوف الأبيض، خلال تدريب اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

يحسم مسئولو النادي الأهلي مصير الثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري العائدين من رحلة إعارة إلى سموحة في الموسم الماضي، سواء بالاستمرار في القلعة الحمراء أو تجديد إعارتهما لأيا من الأندية الراغبة في التعاقد معهما وتدعيم صفوفها في الموسم المقبل.

دخل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، دائرة المرشحين لتولى تدريب المصري فى الموسم الجديد، خاصة بعد الإنجازت التى حققها السويسرى مع الفارس الأبيض فى فترة سابقة وتتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية.