شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: مفاوضات الأهلى والزمالك لشراء إيبوكا وشلبى كلها "غير رسمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادي إنبي، حقيقة العروض للنيجيرى جون إيبوكا ومصطفى شلبى، لاعبى الفريق الكروى، وموقف فييرا المدير الفنى مع النادى.

وقال شريف أبو الغيط، في تصريحات تليفزيونية: "لم يصل حتى هذه اللحظة عرض واضح بشكل رسمي من جانب أي ناد، هناك مفاوضات شفهية فقط من المصري وبعض الأندية الأخرى لكن لا توجد عروض رسمية".

وأضاف: "نحن نرد على العروض الرسمية فقط، لكن حتى الآن، لم يصل إلينا أي عرض رسمي، والزمالك وبعض الأندية في الخليج طلبت ضم جون إيبوكا، ولكن ليس بشكل رسمي كل الأحاديث شفهية فقط، وحددنا سعر إيبوكا مليون ونصف دولار، لكن حتى الآن، لم يصل إلينا أي عرض رسمي".

وعن مصطفى شلبى، قال المتحدث الرسمي لنادي إنبي: "الأهلي تحدث معنا بشأن ضم مصطفى شلبي فى مفاوضات شفوية لكن لم يتطرق الأمر إلى المفاوضات الرسمية".

وأضاف: "سيتم عقد جلسة مع جورفان فييرا، لتقييم الفترة الماضية ونتائج الفريق تحت قيادة المدرب ومن ثم سنتخذ القرار الذي سيصب في مصلحة إنبي، ولم نحسم مصير فييرا حتى الآن، علينا تقييم الأمور بناء على نتائج الفترة الماضية ومن ثم اتخاذ القرار".