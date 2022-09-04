شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 3 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 3 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، يأتى على رأسها عودة الفريق الكروى الأول للتدريبات استعدادا لمواجهة الهلال السعودى فى التاسع من سبتمبر الجارى، بالإضافة إلى عودة محمود جاد لفكر مجلس الإدارة لتدعيم صفوفه فى الصيف .

محمود جاد يعود لحسابات الزمالك بعد تبدد حلم ويجان

عاد محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لحسابات الزمالك بعد فشل انتقال الحارس الدولى إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجي قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولى النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا.

فيريرا يعقد جلسة خاصة مع الثنائى الجديد .. تعرف على السبب

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي ثنائي الفريق المنضم حديثا لصفوف الأبيض، خلال تدريب اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

فقرة تأهيل خاصة للاعبى الزمالك استعدادًا للهلال السعودى

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيل خاصة للاعبين خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

رفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك بعد العودة من الراحة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيل خاصة للاعبين خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وأدت مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات بالركض حول الملعب .

فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك بعد العودة من الراحة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل مران اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في كأس سوبر لوسيل.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، مشاركة جميع اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة سلبية خلال الفترة الماضية عقب حسم لقب الدوري الممتاز.