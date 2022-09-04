شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وحجازي يقتربان من العودة لقائمة المنتخب الوطني مع فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ثنائي اتحاد جدة السعودي، أحمد حجازي قلب الدفاع وطارق حامد لاعب الوسط، من العودة لقائمة المحترفين في معسكر المنتخب، المقرر انطلاقه يوم 13 من سبتمبر الجاري استعدادا لمباراتي النيجر وليبيريا.

وقدم الثنائي مستويات مميزة مع اتحاد جدة هذا الموسم، ما يقربهما من حسابات المنتخب الوطني، بعد فترة من الغياب، حيث غاب طارق حامد عن المنتخب في ولاية كيروش ومن بعده إيهاب جلال، فيما غاب حجازي منذ بطولة أمم إفريقيا للإصابة.

يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، غدا الأحد، قائمة اللاعبين المحترفين للمعسكر المقبل، والذى سيخوض خلاله الفراعنة مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان روي فيتوريا أعلن قائمة اللاعبين المحليين، دون وجود لاعبي الزمالك وفيوتشر لارتباط الثنائى بمباريات، بينما سيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين غدًا الأحد، بقيادة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني.

وضمت القائمة الأولى لمعسكر المنتخب كلا من: "محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي، ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين، وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف".