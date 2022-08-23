قمة برشلونة ومانشستر سيتي.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يحتضن ملعب ”الكامب نو“ مباراة ودية تجمع بين برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، غداً الأربعاء، وهو اللقاء الخيري الذي أعلن عنه لدعم مرضى الضمور العضلي.

وتقام المباراة بين برشلونة ومانشستر سيتي للتضامن مع خوان كارلوس أونزوي، لاعب وإداري برشلونة السابق، والذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية لتذهب كافة العوائد المالية منها للمساعدة في البحث عن علاج مكثف لمكافحة هذا المرض.

وخلال هذه المباراة، سيواجه بيب جوارديولا لأول مرة لاعبه السابق في برشلونة، تشافي هيرنانديز، الذي تولى القيادة الفنية مؤخراً للفريق الكتالوني.

والموسم الماضي، فاز السيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لم يحقق برشلونة أي بطولة لأول مرة منذ أعوام.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة نادي برشلونة الرسمية، التي نقلت جميع مباريات الفريق الكتالوني الودية في الصيف.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان برشلونة قد نجح في تحقيق انتصاره الأول في الدوري الإسباني هذا الموسم بإسقاط ريال سوسيداد على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 4-1 في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني.

وحصد برشلونة أول انتصار في الليجا هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني، بينما بقي ريال سوسيداد في المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

فيما بدأ مانشستر سيتي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، بتحقيق انتصارين ثمينين على كل من وست هام وبورنموث، 2-0 و4-0 في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة البريميرليغ، والتعادل في الجولة الثالثة مع نيوكاسل 3-3.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة البريميرليج برصيد 7 نقاط، فيما جاء نيوكاسل في المركز السادس برصيد 5 نقاط.