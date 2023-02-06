اخبار الرياضه

تزايد البحث حول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير/ شباط 2023 في الدوري الإيطالي والإسباني وغيرها. تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين ولعل أبرز مباريات اليوم ستأتي في الدوري المصري حين يحل الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين ضيفا على فاركو في الجولة الـ17 للمسابقة. ولا تقام اليوم العديد من المباريات...

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