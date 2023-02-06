اخبار الرياضه

ينتظر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” في أزمة عقوبة الإيقاف لصالح...اقرأ المزيد...
الامارات | فتح باب التصويت لجائزة محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل
الامارات | أعلن نادي دبي لسباقات الخيل، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن فتح باب التصويت للنسخة السادسة من جائزة صاحب السمو الشيخ More......
الامارات | جمهور الجزائر يسخر من محيوص بمقاطع مستفزة.. ورد أغرب من اللاعب! (فيديو)
الامارات | سخرت جماهير عربية وجزائرية من الطريقة التي نفذ بها هداف منتخب الجزائر أيمن محيوص لركلة جزاء حاسمة كادت تمنح منتخب بلاده More......
موعد مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني فى كأس العالم للأندية
ضرب الأهلي المصري موعدًا مع ريال مدريد الإسباني فى نصف نهائي كأس العالم للأندية، فى أول لقاء رسمي يجمع الفريقين فى التاريخ، والمواجهة الثانية على المستوى الرسمى مع بطل دوري أبطال أوروبا، وكان اللقاء الأول مع بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية فى 8 فبراير 2021 وانتهى بفوز الفريق الألماني....
تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين
تزايد البحث حول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 فبراير/ شباط 2023 في الدوري الإيطالي والإسباني وغيرها. تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين ولعل أبرز مباريات اليوم ستأتي في الدوري المصري حين يحل الزمالك حامل اللقب في آخر موسمين ضيفا على فاركو في الجولة الـ17 للمسابقة. ولا تقام اليوم العديد من المباريات...