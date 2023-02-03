أسباب جفاف الجهاز التناسلي للنساء

بيروت - نادين محمد - الجفاف المهبلي ليس مشكلة خطيرة، وهناك العديد من العلاجات التي يمكن أن تساعد في علاجه. هناك أيضًا طرق لمنعه، ويمكن أن تكون التغييرات في الجهاز التناسلي أيضًا مؤشرًا جيدًا على صحتك.

يعد الجهاز التناسلي رطباً بشكل طبيعي، مما يشير إلى أن هرمونات الجسم تعمل بشكل صحيح. ومع ذلك، يمكن أن يشير جفاف الجهاز التناسلي إلى عدد من المشاكل الصحية، والتي قد تتراوح من البسيطة إلى الكبرى.

تشمل أعراض جفاف الجهاز المهبلي الشعور بعدم الراحة، وتشمل أعراض جفاف الجهاز التناسلي الحرقة، وفقدان الرغبة، والألم أثناء أداء العلاقات الحميمة، والنزيف الخفيف بعد العلاقة الحميمة، والتهاب المسالك البولية التي لا تختفي، وتكرارها، والحكة.

أسباب جفاف الجهاز التناسلي

1. الإجهاد

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بالإضافة إلى الاختلالات الهرمونية وانخفاض الرغبة الجنسية، عندما تكونين متوترة، سيصبح المهبل جافًا، لأن الإفرازات المهبلية تتحدد أيضًا من خلال حالتك العقلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الإجهاد في إفراز الجسم لهرمون التوتر الكورتيزول، والذي يمكن أن يسبب زيادة الوزن ومشاكل جنسية إذا تم إفرازه بشكل زائد.

2. مشكلة الغدة الدرقية

قد تنخفض الرغبة للمرأة أيضًا إذا كانت تعانين من مرض الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية أيضًا إلى تغيير مستويات الهرمون الأنثوي، مما يؤدي إلى جفاف المهبل. وبالتالي، إذا كنت تعانين من أعراض أخرى مع جفاف المهبل، مثل تساقط الشعر والتهيج وجفاف الجلد وزيادة الوزن، فيجب عليك الاتصال بطبيبك لإجراء فحص الغدة الدرقية.

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3. التبويض

أثناء التبويض، يظل المهبل رطبًا وهناك دائمًا إفراز مخاطي سميك، مما يشير إلى أن عملية التبويض طبيعية. عندما يجف المهبل، قد يشير ذلك إلى عدم حدوث التبويض. إذا حدث هذا، استشيري طبيبك لتحديد ما إذا كنت تعانين من مشاكل في التبويض. هذا هو أحد أسباب جفاف المهبل.

4. انخفاض مستويات هرمون الإستروجين (سن اليأس)

تشير أعراض الاختلالات الهرمونية مثل انخفاض إفرازهرمون الاستروجين في الجسم إلى اقتراب سن اليأس. أثناء انقطاع الطمث، يتم قمع الهرمونات الأنثوية، مما يؤدي إلى جفاف المهبل.

5. استخدام الصابون المطهر

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يمكن أن يحدث جفاف المهبل أيضًا بسبب الاستخدام المفرط للصابون المطهر. الغسل المتكرر بالصابون المطهر يمكن أن يؤدي إلى جفاف المهبل. يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في هذه الصابون أن تدخل المهبل وتسبب أضرارًا بالغة، بما في ذلك الجفاف. تجنبي الإفراط في استخدام الصابون المطهر على المهبل واستبدلي به الصابون اللطيف .

6. الأدوية

قد تسبب أدوية الربو، مثل الأدوية المضادة للحساسية (مضادات الهيستامين)، جفاف الجهاز التناسلي.





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المصدر : موقع بولد سكاي

بعد الأطلاع على أسباب جفاف الجهاز التناسلي للنساء يمكنك معرفة كيف أتخلص من جفاف المهبل؟