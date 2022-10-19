كيفية زيادة إفرازات المهبل أثناء العلاقة 

بيروت - نادين محمد - مشكلة جفاف المهبل تعاني منها الكثير من السيدات أثناء القيام بالعلاقة الحميمة، وقد يفقدها ذلك الشعور بالرضا عن العلاقة، فضلاً عن حدوث بعض الآلام أثناء العلاقة، وقد يؤثر ذلك على علاقة الزوجة بزوجها.

ولهذا إليكِ عدّة طرق من أجلزيادة إفرازات المهبل أثناء العلاقة.

المداعبة

لا يمكن التقليل من قيمة المداعبة لمن يعانون من جفاف المهبل المزمن، فالمداعبة تجعل الإفرازات تتدفق عن طريق زيادة الإثارة، حيث يزداد تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يؤدي إلى تضخم المهبل، وبالتالي يقلل الألم، ويزيد من نجاح العلاقة الحميمة.

وبالنسبة لأولئك اللواتي يعانين من جفاف المهبل المزمن، فإن توصيل الاحتياجات والرغبات الجنسية لهن أمر بالغ الأهمية، ويساعد تفهم طلبات الآخر واحتياجاته، وعدم الأنانية في الوصول إلى حل لهذه المشكلة.

المرطبات المهبلية

تتوفر العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في زيادة رطوبة المهبل، والفكرة الأساسية هي منع الجفاف وتحسين توازن الحموضة المهبلية، ولكن هذه المنتجات لا تعالج السبب الكامن وراء جفاف المهبل، فهي فقط مفيدة للاستخدام اليومي لتخفيف الانزعاج وتحسين رطوبة المهبل.

تناولي فيتامين أ

هذا الفيتامين مهم في نمو الأغشية المخاطية التي تشمل بطانة المهبل، ومفيد للرطوبة وإنتاج الكولاجين.

احصلي على المزيد من فيتامين ب

يمكن أن تتأثر الإفرازات المهبلية بالعوامل الهرمونية والغذائية، وتعد الوظيفة المناعية المناسبة مهمة عندما يتعلق الأمر بصحة المهبل، ويعزز فيتامين ب المركب وهو مكمل يشمل جميع الأنواع الثمانية من فيتامين ب وظيفة المناعة.

يمكن تناوله كمكمل غذائي أو امتصاصه من خلال مصادر الغذاء بما في ذلك الدواجن والأسماك والبطاطس والموز، لكن الكثير منه يمكن أن يكون خطيرًا، فقد يؤدي إلى نقص السيطرة على العضلات، ومشاكل في المعدة.

زيادة تناول البيتا كاروتين

البيتا كاروتين هو أحد البروتامين، مما يعني أن جسمك يستخدمه لصنع فيتامين آخر، ويساعد فيتامين أ في درء جفاف المهبل.

تم العثور على بيتا كاروتين في الأطعمة بما في ذلك الجزر والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والبطاطا الحلوة والبروكلي والشمام والقرع الشتوي، وعلى الرغم من أنه ليس سامًا في الجرعات العالية، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يتسبب في تحول لون الجلد إلى الأصفر البرتقالي.

تناولي المزيد من أحماض أوميغا 3 الدهنية

بشكل عام، تساعد الأحماض الدهنية الأساسية في تحسين بنية الغشاء المخاطي للمهبل، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن أوميغا 3 تقلل بشكل كبير من جفاف المهبل لمدة ستة أشهر بين الناجيات من سرطان الثدي بعد انقطاع الطمث المصابات بضمور المهبل (التهاب المهبل الضموري)، وهو ترقق ، وجفاف ، والتهاب في جدران المهبل.

أدخلي فيتامين e في نظامك الغذائي

هذا فيتامين آخر يمكن أن يساعد في تعزيز التزليق المهبلي، فقد أظهرت دراسة صغيرة أجريت عام 2016 على 52 امرأة بعد سن اليأس أن التحاميل المهبلية بفيتامين E ساعدت غالبية الأشخاص الذين يعانون من أعراض ضمور المهبل، بما في ذلك الجفاف. يمكن أيضًا تناول فيتامين E من الأطعمة المختلفة ، بما في ذلك الزيوت النباتية والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات.



جربي علاج DHEA المهبلي

ينتج جسمك هرمون ديهيدرو إيبي أندروستيرون (DHEA) ، والذي بدوره يساعد على إنتاج هرمونات أخرى بما في ذلك هرمون الاستروجين، وتصل مستويات هرمون ديهيدرو إيبي آندروستيرون إلى الذروة في بداية مرحلة البلوغ وتنخفض مع تقدم العمر، ولجفاف المهبل ، قد يصف الطبيب نسخة اصطناعية من هرمون ديهيدرو إيبي آندروستيرون كعلاج عن طريق الفم أو كريم موضعي.



المصدر: insider- medika.life

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