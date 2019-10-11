موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر صفر 1441 وفقاً لإعلان وزارة العمل استعلم عن المساعدة المقطوعة

وسط عملية من الانتظار والترقب من قبل المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي ، حول الموعد المنتظر لإيداع دفعة المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين لشهر صفر 1441/ أكتوبر 2019، فقد صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن المواعيد الشهرية بالتاريخ الميلادي والهجري، الخاص بإيداع المبالغ المالية في حساب المستفيدين والمستفيدات بصورة شهرية، ونقدمها لكم من خلال ذلك المقال لذلك تابعونا.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1441

قام المركز الإعلاني الخاص بالموقع الإلكتروني في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على أن موعد إيداع وصرف المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين والمستفيدات لشهر صفر/ سبتمبر ستكون في الأيام المقبلة من الشهر الجاري، ولكن لا يتواجد موعد محدد.

موعد صرف المساعدة المقطوعة طوال العام الهجري

أما فيما يختص بمواعيد الصرف لمقطوعة الضمان الاجتماعي الشهرية لسنة 1441، والذي تم إعلانه بشكل رسمي بالتواريخ الهجرية وكذلك الميلادية، فقد وفرناها لكم حتى تتمكنوا من التعرف عليها وفقاً لما نشر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في أول السنة الجديدة.

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي ربيع الأول 1441 | بتاريخ الثلاثاء 1441/03/01هـ الموافق 2019/10/29م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي ربيع الآخر 1441 | بتاريخ الخميس 1441/04/01هـ الموافق 2019/11/28م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي جمادى الأول 1441 | بتاريخ الخميس 1441/04/29هـ الموافق 2019/12/26م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي جمادى الآخر 1441 | بتاريخ الأحد 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي رجب 1441 | بتاريخ الثلاثاء 1441/07/01هـ الموافق 2020/02/25م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي شعبان 1441 | بتاريخ الأربعاء 1441/08/01هـ الموافق 2020/03/25م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي رمضان 1441 | بتاريخ الخميس 1441/08/30هـ الموافق 2020/04/23م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي شوال 1441 | بتاريخ الأحد 1441/10/01هـ الموافق 2020/05/24م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي ذو القعدة 1441 | بتاريخ الأثنين 1441/11/01هـ الموافق 2020/06/22م

موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي ذو الحجة 1441 | بتاريخ الأربعاء 1441/12/01هـ الموافق 2020/07/22م

نتيجة لجميع عمليات البحث التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك محرك البحث الشهير جوجل، نقلنا لحضراتكم الموعد الرسمي السليم الذي قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعلانه بشأن موعد صرف دفعة شهر صفر 1441/ سبتمبر 2019 للمساعدة المقطوعة في كافة المصارف والبنوك داخل المملكة العربية السعودية.