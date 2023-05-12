اخبار السعوديه

حريق كبير في سوق الصواريخ بجدة

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600 مليون ريال للتعريف بالوجهات السياحية في

وصف وزير السياحة، أحمد الخطيب، أداء قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بالأداء التاريخي والإستراتيجي غير المسبوق، من...

e2e39bf13d.jpgالرياض:
46db3f2925.jpg21 شوال 1444 هـ

سفارة المملكة بالقاهرة تدشن التأشيرة الإلكترونية

دشنت، الخميس، بسفارة المملكة لدى القاهرة خدمة التأشيرة الإلكترونية للقادمين من جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار استكمال إجراءات...

icon-byline.pngالقاهرة: دوت الخليج
icon-clock.png21 شوال 1444 هـ

5 جلسات علمية في اليوم الثاني لمؤتمر المعلم

اختتم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية العلمية للمعلم «جسم»، الذي نظمته جامعة الملك خالد، جلسات وحلقات نقاش يومه الثاني،...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png21 شوال 1444 هـ

منفذ الوديعة يستعد للحج

رأس محافظ شرورة، موفق العنزي، اجتماع لجنة الحج بالمحافظة، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية المُشاركة في أعمال حج عام 1444.وناقش...

icon-byline.pngنجران: دوت الخليج
icon-clock.png21 شوال 1444 هـ

استعدادات لجائزة البيئة بالمدينة المنورة

عقدت مؤسسة جائزة المدينة المنورة، اجتماعًا للجهات المشاركة بجائزة البيئة بمقر المؤسسة، لمناقشة استعدادات القطاعات الحكومية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png21 شوال 1444 هـ

تعزيز التعاون بين الأمن العام والتقنية

استقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، مدير الأمن العام الفريق، محمد بن عبدالله البسامي.وجرى...

icon-byline.pngالرياض: دوت الخليج
icon-clock.png21 شوال 1444 هـ

لوحة للكرم في ضيافة الطائي

في قلب حائل وتحديدًا في سفوح جبال أجا.. انطلق مهرجانٌ يحمل في طياته عنوان الكرم الحاتمي الأصيل الذي خلد على مر العصور الأولى حتى...

icon-byline.pngحائل: دوت الخليج
icon-clock.png21 شوال 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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