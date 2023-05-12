شكرا لقرائتكم لقطة إنسانية تجمع تركي آل الشيخ مع مسن باكستاني حقق أمنيته وأهداه الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري -

نشر المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، صورة له رفقة المسن الباكستاني الشيخ عبدالقادر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حقق له أمنيته لأداء فريضة الحج.

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وبينت الصورة 3 أشخاص، فيما يمسك تركي آل الشيخ بيديه عبدالقادر، واليد الأخرى بأحد أقاربه، في لفتة إنسانية.

وقد صدق وأوفى تركي آل الشيخ بوعده تجاه الشيخ عبدالقادر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بطلته المهيبة حيث ظل يدخر المال لمدة ١٥ عامًا عن طريق العمل كراعي أغنام حتى يتمكن من أداء العمرة.

وعد فأوفى

نشر آل الشيخ، صورة للشيخ عبدالقادر، رفقة 3 أشخاص، وهو داخل أراضي المملكة، معلقًا بعلم السعودية، وسط إشادات واسعة على موقع تويتر بموقف آل الشيخ، ودعوت بأن يجزيه الله خير الجزاء.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة الشيخ الباكستاني، بأنه ظل يدخر المال لمدة ١٥ عامًا عن طريق العمل كراعي أغنام حتى يتمكن من أداء العمرة، كما تداول مواطنون مقاطع فيديو للشيخ في آخر يوم له بالمملكة، مناشدين بمساعدته، ليعلق عليها تركي آل الشيخ بأنه يرغب في التواصل معه، ويبشر، وما لبث غير قليل وأوفى بوعده ليحقق للرجل المسن أمنيته الغالية التي طالما قضى حياته وعمره من أجلها.