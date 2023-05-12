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السعودية تعلن انتهاء جميع عمليات الإجلاء للعالقين في السودان

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شكرا لقرائتكم تعلن انتهاء جميع عمليات الإجلاء للعالقين في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهت المملكة تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان؛ والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ، واستجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم.

عمليات الإجلاء

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية.

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كذلك ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

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شكر وإشادة

وتنتهز وزارة الخارجية ذلك، لتعبّر عن شكر حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما تنتهز هذه الفرصة لتتقدم بشكرها إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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