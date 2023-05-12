شكرا لقرائتكم اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة، وفقًا لما ذكرته العربية عاجل.

إعلان جدة

وأكد الجيش السوداني والدعم السريع، في إعلان جدة التزامهما بسيادة السودان ووحدته، ورحب الجانبان بمساعي أصدقاء السودان.

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ووفقًا لإعلان جدة، امتناع الجيش السوداني والدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية، واتفقا على أن مصالح الشعب السوداني أولوية لهما.

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حماية العاملين

واتخذ الجانبان جميع الاحتياطات لتجنيب المدنيين أي ضرر، والسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال العدائية والمحاصرة، والالتزام بالإجلاء واحترام المرافق العامة والخاصة في السودان.

وتعهد الجانبان بالالتزام بحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة بالسودان.