600 مليون ريال للتعريف بالوجهات السياحية في السعودية

وأكد أن النتائج التي تحققت خلال شهر رمضان كانت نتائج مذهلة مميزة لم يسبق أن تم تحقيقها من قبل، حيث تخطت أعداد المعتمرين 6 ملايين معتمر من داخل وخارج المملكة، وسجلت نسبة الإشغال في قطاع الضيافة بمكة المكرمة والمدينة المنورة أرقامًا تاريخية.
جاء ذلك خلال لقائه الشهري مع المستثمرين في قطاع السياحة بالمملكة، الذي أقيم افتراضيًا بمشاركة عددٍ كبيرٍ من ملاك ومستثمرين في القطاع من مختلف مناطق المملكة، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين.
وأوضح الوزير أن هذه البداية القوية مبشرة ومشجعة، والوزارة تكثف جهودها واستعدادها لإطلاق حملة موسم الصيف لهذا العام، حيث أكملت جميع القطاعات جاهزيتها لموسم سياحي قوي وجاذب، رصد له أكثر من 600 مليون ريال للتعريف بالوجهات السياحية الرائعة في المملكة.
وجرى -خلال اللقاء- استعراض النتائج الأولية المتحققة المقدرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت نسبة نمو الإنفاق السياحي الداخلي الإجمالي في الربع الأول 45% مقارنة بالربع الأول من عام 2022م مدعومًا بالبداية القوية للسياحة الوافدة هذا العام، وتحقيق أعلى معدل عدد ربعي للسياح من خارج المملكة لجميع الأغراض، إذْ يقدر بـ (7.8 ملايين) بنسبة نمو 64% مقارنة بالربع الأول من عام 2019م، وقد أسهم تطوير التأشيرات وتسهيل إجراءاتها، إلى جانب جهود الترويج والتوزيع في الدول المستهدفة، فضلاً عن زيادة الإقبال على العمرة في تحقيق هذه النتائج.
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