سفارة المملكة بالقاهرة تدشن التأشيرة الإلكترونية

دشنت، الخميس، بسفارة المملكة لدى القاهرة خدمة التأشيرة الإلكترونية للقادمين من جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

وفي بداية التدشين، رحَّب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، بالحضور، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح، منوهًا بأن إطلاق مبادرة التأشيرة الإلكترونية الجديدة تأتي بتوجيهات من القيادة لتيسير القدوم إلى المملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة 2030.

وخلال التدشين، قدَّمت لجنة إلغاء لاصق تأشيرات (العمل والزيارة والإقامة) وتدشين التأشيرات الإلكترونية بمصر - بالتعاون مع ممثلين عن وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة العامة للطيران المدني، عرضًا مرئيًا عن خطوات الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وكيفية قراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR).

وأوضح رئيس اللجنة المستشار بوزارة الخارجية، عبدالرحمن العرش، أن الحصول على التأشيرة الإلكترونية يبدأ من خلال التقديم على المنصات الإلكترونية لشركات الطيران الجوي، ليتم تمريرها إلكترونيًا، ومن ثمَّ إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

من جانبه، أبان ممثل وزارة الداخلية اللواء خالد الصيخان، أن التأشيرة الإلكترونية خطوة جديدة من ضمن الخطوات التي تسير لها المملكة قدمًا نحو التقدم التكنولوجي؛ بهدف التيسير على الراغبين في زيارة المملكة بالوصول للخدمة في أسرع الطرق، كما أنها تضمن وصول البيانات لأنظمة وزارة الداخلية بشكل أسرع مختصرة في ذلك الوقت والجهد.