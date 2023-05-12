5 جلسات علمية في اليوم الثاني لمؤتمر المعلم

اختتم المؤتمر الدولي الثاني للجمعية السعودية العلمية للمعلم «جسم»، الذي نظمته جامعة الملك خالد، جلسات وحلقات نقاش يومه الثاني، مشتملاً على 15 ورقة بحثية عبر 5 جلسات علمية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الذي أقيم لمدة يومين تحت عنوان «المعلم والتعليم الجيّد» في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.

وبدأت جلسات المؤتمر في يومه الثاني بجلسة نقاشية، شارك فيها رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، الدكتور بدر بن شجاع الحربي، بورقة عن «التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية»، إضافة إلى ورقة علمية بعنوان «تحسين جودة التعليم في ضوء التمكين المهني للمعلمين والمعلمات» قدمها المستشار بمكتب التربية العربي، الدكتور سعود الصلاحي، وورقة ثالثة بعنوان «المعلم والتعليم الجيد للطالب الموهوب» لمدير عام مركز التميز بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، الدكتور خالد الشريف، ورأس الجلسة مدير عام التعليم بمنطقة عسير، الدكتور أحمد بن خضران العُمري.

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر قدم كل من أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة الملك خالد، الدكتور أحمد الغفيري، ووكيلة مدرسة بالإدارة العامة لتعليم عسير، أسماء القحطاني، ورقة علمية بعنوان «الدور التربوي لمعلم المرحلة الابتدائية في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب»، كما تضمنت الجلسة ورقة بحثية بعنوان «تصور مقترح لتفعيل دور المدارس المنتجة في تمويل الأنشطة الطلابية بمدارس التعليم العام بالمملكة»، لكل من أستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة القصيم، الدكتور إبراهيم الزهراني، وباحثي دكتوراه الفلسفة في القيادة التربوية، فهد العتيبي، وعبدالله القحطاني، كما قدّمت باحثة دكتوراه المناهج وطرق تدريس العلوم بجامعة الملك خالد، أفراح أبوعوة، ورقة بعنوان «فعالية تدريس العلوم باستخدام الألعاب التعليمية في تعديل التصورات البديلة لدى طالبات الصف الأول المتوسط»، فيما قدمت طالبة الماجستير بجامعة جازان، رباب ملهوي، ورقة حملت عنوان «درجة استخدام» إنترنت الأشياء «في تطوير المؤسسات التعليمية من وجهة نظر المعلمين»، وقد رأس الجلسة مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن العلكمي.