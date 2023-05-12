منفذ الوديعة يستعد للحج

رأس محافظ شرورة، موفق العنزي، اجتماع لجنة الحج بالمحافظة، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية المُشاركة في أعمال حج عام 1444.

وناقش الاجتماع مُجمل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مُرتبطة بأعمال موسم الحج، ورفع الجاهزية لتحقيق أقصى درجات الراحة والأمن والطمأنينة بما يُلائم شرف الزمان والمكان لإقامة هذه الشعيرة المُباركة، وتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات ومضاعفة الجهود وتكاملها، وتوفير سائر الطاقات البشرية والآلية، بما يكفل لضيوف الرحمن أداء عبادتهم في يُسرٍ وسكينة، في ظل حرص واهتمام القيادة، وما توليه من تسخيرٍ لجميع الإمكانات اللازمة.

يذكر أن منفذ الوديعة الحدودي يقع ضمن حدود محافظ شرورة، ويقدم الخدمات لضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من الجمهورية اليمنية الشقيقة لأداء العمرة والحج، ويقدم العديد من الخدمات لعابريه، بما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن، وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، إضافةً إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.