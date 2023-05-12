استعدادات لجائزة البيئة بالمدينة المنورة

ويعد الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقيمها المؤسسة للقطاعات لتعزيز جهودها، وإحداث الأثر الإيجابي في مجال التميز البيئي، برئاسة المدير التنفيذي لمؤسسة الجائزة المهندس ماجد البيجاوي، وحضور ممثل وزارة البيئة والزراعة والمياه وأعضاء اللجنة الاستشارية، وممثلي الجهات المشاركة في الجائزة التي تهدف إلى تحقيق مفهوم جودة الحياة، بما يتناسب مع رؤية 2030 من أجل تأصيل شعار «البيئة لنا ولأجيالنا»، ودور الفرد في الحفاظ على البيئة وتحسينها للاستفادة من الموارد لدعم اقتصاديات المنطقة، إضافة إلى تحفيز وتوجيه الباحثين لإنتاج أبحاث كحلول لمشكلات بيئية وطرح أفكار مستقبلية رائدة قابلة للتطبيق.
وأوضح أمين عام الجائزة، المهندس محمد عباس، أن مؤسسة جائزة المدينة المنورة تحتضن العديد من المبادرات التي تسعى إلى تطوير الخدمات المقدمة، وتحسين جودة الحياة بالمنطقة من خلال التنافس بين القطاعات لتقديم خدمات مميزة والحصول على التميز المؤسسي.
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