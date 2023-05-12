تعزيز التعاون بين الأمن العام والتقنية

استقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، مدير الأمن العام الفريق، محمد بن عبدالله البسامي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك القائم بين الهيئة والأمن العام، وسبل تعزيزها بما يحقق التكامل بين الجهتين.

ويأتي اللقاء ضمن جهود الهيئة التنسيقية للمواءمة والتكامل مع الجهات الحكومية.