لوحة للكرم في ضيافة الطائي

ونقل لنا مهرجان «في ضيافة الطائي» الذي انطلق يوم الجمعة الماضي بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن مبادرات «عام الشعر العربي 2023»، وبدعم من برنامج جودة الحياة، على مدى 9 أيام، العديد من المسرحيات والعروض والشعر وقصص الفخر التي تحاكي التعريف بحياة كريم العرب حاتم الطائي، وسط حضور لافت من داخل المنطقة وخارجها، مستمتعين بما يشاهدون من فعاليات ثقافية وعروض وتجارب حية جسدت حياة الشاعر، وقصائده الشهيرة التي تحاكي ثقافة المنطقة في تلك الفترة الزمنية، وسط تنظيم مميز في مكان أضفى على المهرجان جمالاً نال استحسان ضيوفه.
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