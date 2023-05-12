لوحة للكرم في ضيافة الطائي

في قلب حائل وتحديدًا في سفوح جبال أجا.. انطلق مهرجانٌ يحمل في طياته عنوان الكرم الحاتمي الأصيل الذي خلد على مر العصور الأولى حتى وقتنا الحاضر حاملاً عنوان «في ضيافة الطائي»، لينقل لنا صورًا من الكرم الحاتمي الذي امتد صيته ومكارمه عبر الأجيال ليضرب مثلاً يخلد في العطاء والبذل والضيافة العربية والقيم الحميدة التي يفتخر بها أهالي منطقة حائل والمملكة على وجه العموم.

ونقل لنا مهرجان «في ضيافة الطائي» الذي انطلق يوم الجمعة الماضي بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن مبادرات «عام الشعر العربي 2023»، وبدعم من برنامج جودة الحياة، على مدى 9 أيام، العديد من المسرحيات والعروض والشعر وقصص الفخر التي تحاكي التعريف بحياة كريم العرب حاتم الطائي، وسط حضور لافت من داخل المنطقة وخارجها، مستمتعين بما يشاهدون من فعاليات ثقافية وعروض وتجارب حية جسدت حياة الشاعر، وقصائده الشهيرة التي تحاكي ثقافة المنطقة في تلك الفترة الزمنية، وسط تنظيم مميز في مكان أضفى على المهرجان جمالاً نال استحسان ضيوفه.