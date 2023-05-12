المملكة تدعو إلى إنشاء وحدة محتوى محلي خليجي

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط، حيث دعت الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي حكومات دول مجلس التعاون للمسارعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، فضلاً عن العمل على إستراتيجية موحدة لمواجهة أزمة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الأمن الغذائي الخليجي.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية حسن بن معجب الحويزي بجهود قادة دول مجلس التعاون في إدارة برامج التنمية الاقتصادية.
داعيًا إلى العمل على زيادة التبادل التجاري والحركة التجارية بين الشركات وتطوير برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي والتجارة الحرة والإلكترونية.
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