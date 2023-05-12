ملتقى إقليمي لمدن التعلم

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» اعتماد مدينة ينبع الصناعية «مدينة تعلّم دولية»، كثاني مدن المملكة بعد الجبيل الصناعية التي تم اعتمادها في العام 2020 ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم، وذلك بفضل جودة التعليم في المملكة، والتزامها بإتاحة التعلّم مدى الحياة للجميع، وإدخالها سياسات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة التعليم في إعداد وتأهيل مواطن منافس عالميًا، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
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