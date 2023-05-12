ملتقى إقليمي لمدن التعلم

استضافت الهيئة الملكية بينبع الصناعية، الملتقى الإقليمي الأول لمدن التعلم بمدينة ينبع الصناعية، الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج بالشراكة مع معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والمدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي، والرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بينبع، المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» اعتماد مدينة ينبع الصناعية «مدينة تعلّم دولية»، كثاني مدن المملكة بعد الجبيل الصناعية التي تم اعتمادها في العام 2020 ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم، وذلك بفضل جودة التعليم في المملكة، والتزامها بإتاحة التعلّم مدى الحياة للجميع، وإدخالها سياسات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة التعليم في إعداد وتأهيل مواطن منافس عالميًا، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.