تعاون في مجال الطاقة بين المملكة وهولندا

في إطار الزيارة التي قام بها وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إلى هولندا لحضور مؤتمر القمة العالمية للهيدروجين لعام 2023م، الذي انعقد في مدينة روتردام الهولندية، خلال الفترة من 10 إلى 11 مايو الجاري، وقَّع مع وزيرة الشؤون الاقتصادية وسياسات المناخ الهولندية ميكي أدريانسينس، مذكرة تفاهم بين المملكة وهولندا في مجال الطاقة.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين وتعزيزه في عددٍ من قطاعات الطاقة، منها الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والقطاعات والموضوعات الأخرى ذات الصلة بأمن وتحولات الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين النظيف، وتيسير تشكيل وتفعيل سلاسل الإمداد الدولية التي تربط البلدين، وكذلك التعاون في مجال التقنيات والحلول ذات الصلة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته.