تعاون علمي بين الغذاء والدواء وأيرلندا

زار وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مختبر باكويستون (BackWeston) المعني بالكيمياء التحليلية، ومجموعة ديفينيش (Devenish) المختصة بتطوير حلول غذائية مستدامة مبنية على العلم لصناعات الأغذية والأعلاف، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها لجمهورية أيرلندا لحضور اجتماع رؤساء الجهات الرقابية على الغذاء (IHFAF) بنسخته الرابعة.

وجرى -خلال تلك الزيارات- بحث فرص التعاون الممكنة في المجالات التطويرية والتنظيمية، وتبادل التجارب الدولية والخبرات والمعلومات ذات العلاقة؛ وذلك بهدف تعزيز القدرات المحلية وتوفير الإمكانات اللازمة.

ويوفر المختبر، الذي أُنشئ في عام 1924م، خدمة تحليلية واستشارية شاملة، ويعد المرجع الوطني المعيّن من قبل الاتحاد الأوروبي لمتبقيات الأدوية البيطرية في الأغذية ذات الأصل الحيواني، والإضافات المستخدمة في تغذية الحيوان، والملوثات العضوية الثابتة المهجنة (POPs) في الأغذية والأعلاف، والسموم الفطرية في الأغذية ذات الأصل الحيواني وعلف الحيوانات، والمعادن الثقيلة والمركبات النيتروجينية في الأعلاف.

وتشمل مجالات نشاط المختبر الرئيسية دعم وزارة الزراعة والأغذية والبحرية (DAFM)، وهيئة سلامة الأغذية الأيرلندية بصفتهما المنظمين لسلامة الأغذية والأعلاف في أيرلندا، لتنفيذ الضوابط الرسمية، وضمان سلامة ومصداقية السلسلة الغذائية، ومن ثمً حماية المستهلكين ودعم الصادرات الغذائية، كما يساعد المختبر هيئة تنظيم المنتجات الصحية (HPRA)، ووزارة الزراعة والأغذية والبحرية على التحكم في استخدام الأدوية البشرية والبيطرية غير المرخصة.