رابطة العالم الإسلامي تندد بهجوم جربة الإرهابي

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد فيه أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العمل الإجرامي، مجددًا التأكيد على موقفِ الرابطة بكافة مجامعها وهيئاتها ومجالسها المُدِينِ بشدة للعنف والإرهاب بجميع أشكاله.
وأعرب العيسى، عن التضامن التام مع الجمهورية التونسية وشعبها العزيز تجاه كل ما يهدِّد أمنها واستقرارها، متمنيًا للمصابين عاجل الشفاء.
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