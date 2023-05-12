رابطة العالم الإسلامي تندد بهجوم جربة الإرهابي

قدمت رابطة العالم الإسلامي التعازي والمواساة للجمهورية التونسية، ولذوي ضحايا ومصابي الهجوم الذي شهدته جزيرة جربة التونسية.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد فيه أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا العمل الإجرامي، مجددًا التأكيد على موقفِ الرابطة بكافة مجامعها وهيئاتها ومجالسها المُدِينِ بشدة للعنف والإرهاب بجميع أشكاله.

وأعرب العيسى، عن التضامن التام مع الجمهورية التونسية وشعبها العزيز تجاه كل ما يهدِّد أمنها واستقرارها، متمنيًا للمصابين عاجل الشفاء.