اختتام المرحلة الأولى من ملتقيات التقويم المدرسي

اختتمت، هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز»- مجموعة من الملتقيات التي عقدتها بجميع مناطق المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم؛ للتعريف بالتقويم المدرسي، بحضور 11 ألف مشارك من المدارس الحكومية في مختلف مناطق المملكة.

وهدفت اللقاءات، التي استمرت أسبوعين، إلى تعزيز ثقافة التقويم المدرسي المستند على المعايير في مدارس التعليم العام، ودعم التطوير والتحسين المستمر لأداء المدارس؛ لتحقيق نواتج التعلم المستهدفة، وكذلك لتعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات تقويم الأداء المدرسي وتطويره، ودعم المدارس في إيجاد حلول مبتكرة وطرق إبداعية، لتلبية احتياجاتها ومعالجة مشكلاتها، إضافة إلى دعم المدارس في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة فيها، وتوفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.

وقُدِّمَ -خلال الملتقيات- عددٌ من العروض المرئية، تضمَّنَت التعريف بدور الهيئة في التعليم العام، وبرنامج التقويم المدرسي (التعريف والأهداف)، وعرض معايير التقويم المدرسي والأدوات وأدلة تطبيقها، والمنصة الرقمية للتقويم المدرسي، وكيفية الاستفادة من بيانات تقويم المدارس في عمليات التطوير وتحسين الأداء، إضافة إلى عرض نتائج الاختبارات الوطنية «نافس».