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مذكرة تفاهم بين السعودية وهولندا لتعزيز الطاقة المتجددة

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الرياض - محمد الوسيري - في إطار الزيارة التي قام بها صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة إلى هولندا، لحضور مؤتمر القمة العالمية للهيدروجين لعام 2023م، الذي انعقد في مدينة روتردام الهولندية، خلال الفترة من 19 إلى 20 شوال 1444هـ، الموافق من 10 إلى 11 مايو 2023م، وقَّع سموُّه مع معالي وزيرة الشؤون الاقتصادية وسياسات المناخ الهولندية ميكي أدريانسينس؛ مذكرة تفاهم بين المملكة وهولندا في مجال الطاقة.

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تعزيز الطاقة المتجددة

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين وتعزيزه في عددٍ من قطاعات الطاقة، منها الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والقطاعات والموضوعات الأخرى ذات الصلة بأمن وتحولات الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين النظيف، وتيسير تشكيل وتفعيل سلاسل الإمداد الدولية التي تربط البلدين، وكذلك التعاون في مجال التقنيات والحلول ذات الصلة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، مثل الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته.

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صناعة وإمدادات الهيدروجين

وفي إطار العديد من الموضوعات المتعلقة بصناعة وإمدادات الهيدروجين عالمياً – التي تناولتها جلسات مؤتمر قمة الهيدروجين العالمية- شارك سموُّ الوزير في جلسة بعنوان “الطموحات العالمية للمملكة العربية السعودية في مجال الهيدروجين النظيف”، حيث استعرض سموُّه توجهات وطموحات المملكة العالمية في هذا المجال، والمشروعات المتميزة المتعلقة به، التي يجري إنجازها في المملكة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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