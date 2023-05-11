شكرا لقرائتكم الحرب على المخدرات رسالة دعم لكل متعاطٍ ووعيد لكل مروج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد د. سامي الحمود، الخبير في مكافحة المخدرات، أن الحملة الكبرى التي تتبناها المملكة حاليًّا للحرب على المخدرات، هي فصل من الفصول التي تقودها للقضاء على تلك الآفة، وذلك من خلال العديد من الحملات التي شهدها التاريخ السعودي.

صلابة وصرامة الدولة

ولفت الحمود، خلال لقاء له مع قناة إم بي سي، إلى أن تلك الحملات تعكس صلابة الدولة وصرامتها ضد هذه الآفة، لاستعادة الأمن والاستقرار، فضلًا عن قوة المجتمع وبالذات الشباب، وحماية رؤيته ومستقبله.

الإبلاغ واجب وطني

وأكمل: اليوم احنا أمام حراك أمني كبير، نستنهض من متابعات الخليج 365 التفاعل الإيجابي والإبلاغ عن عصابات الترويج، وذلك من خلال استشعار دوره، وأيضًا رسالة بين السطور إلى كل من ابتلى من المتعاطين، أو مرضى الإدمان، بأن النظام السعودي كفل لهم كل رعاية صحة بدون أي مسائلة قانونية، وذلك بالنسبة للمتعاطي، وفي المقابل لا هوادة ولا تهاون مع المروجين، فالحملة كما عنونت، وانتشر خبرها ستقف بالمرصاد لهؤلاء.