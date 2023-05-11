رسالة من الصحة للمدمنين

وجهت وزارة الصحة رسالة إلى مدمني المخدرات، قائلة: "آن الأوان للعلاج من الإدمان". وأضافت عبر حسابها في "تويتر" أنه يمكن للمدمنين على المخدرات الاتصال بالرقم 937 أو عبر تطبيق صحتي للحصول على المساعدة الطبية للتخلص من هذه الآفة الخطيرة.
وكانت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات قد أطلقت بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الحملة التوعوية (#وش_تعطيك)، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأوهام دوافع التعاطي ومخاطر النهايات لحماية الشباب من الوقوع في المخدرات، وتعزيز المسؤولية الذاتية؛ وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للتوعية بسبل الوقاية من المخدرات وتجنب الطرق التي تؤدي إلى تعاطيها وإدمانها.
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