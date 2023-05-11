شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الفائدة والمنتجات السكنية أدي للعزوف عن الشراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المهتم في الشأن العقاري عبدالمجيد المطيردي، أن ارتفاع أسعار الفائدة والمنتجات السكنية أدت إلى عزوف وتأجيل الرغبة في الشراء وانخفاض التمويل العقاري.

ارتفاع الأسعار

وأردف المطيردي، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن تكلفة التمويل مرتفعة جدًّا، وهناك ارتفاع مضطرد في الأسعار السكنية للشقق والفلل.

واختتم عبدالمجيد المطيردي أن البعض اتخذ قرارًا بتأجيل الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، وشريحة الطلب بدأت تنخفض.