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أرقى العلامات التجارية العالمية بـ فيا الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - مع افتتاح منطقة فيا الرياض اليوم الموافق 11 مايو، أعلنت الهيئة العامة للترفيه، عن احتوائها على مجموعة مختارة من أرقى العلامات التجارية العالمية، والتي ستبهر الزوار.

ونشرت الهيئة عبر حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر أرقى العلامات التجارية العالمية بمنطقة فيا الرياض.

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تجربة متكاملة

وتشكل منطقة فيا الرياض الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض.

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وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدًا من أشهر فنادق الخمس نجوم سانت ريجيس الرياض، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي تتواجد بالمملكة لأول مرة، مع سبع صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة؛ حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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