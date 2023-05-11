شكرا لقرائتكم كيف يمكن للمواطن والمقيم استضافة المعتمرين السودانيين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المتحدث الرسمي للجوازات الرائد ناصر العتيبي، كيفية حصول متابعات الخليج 365 والمقيم على طلب استضافة المعتمرين السودانيين.

طريقة تقديم الطلب

وقال العتيبي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إن استضافة المعتمرين السودانيين تتم عن طريق دخول المستضيف سواء أكان مواطنًا أو مقيمًا إلى حسابه الشخصي على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية من الموقع وهي “أبشر أفراد” وتقدم بشكل مجاني للمرة الأولى.

وأضاف أنه يمكن أيضًا الوصول لها بعد دخول المستضيف على منصة أبشر ثم اختيار خدماتي والانتقال إلى خدمة الجوازات والدخول على خدمة تواصل دون الحاجة لمراجعة مقر الجوازات، وعقب ذلك يتم اختيار تأشيرات الزيارة ثم اختيار طلب استضافة المعتمرين السودانيين في أيقونة الخدمة.

أهم الاشتراطات

ولفت إلى أنه يتم دراسة الطلب والرد عليه خلال 24 أو 48 ساعة بعد أن تتم معالجته.

وعن أهم الاشتراطات اللازمة للحصول على الخدمة، أوضح العتيبي أن يتم تقديم الطلب من حساب المستضيف على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”، والاطلاع على الشروط الموضحة في المنصة وإكمال خطوات الطلب اللازمة.