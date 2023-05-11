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مطار الملك فهد بالدمام يدخل قائمة أعلى حرارة عالميًا

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الرياض - محمد الوسيري - دخل مطار الملك فهد في الدمام، قائمة أعلى درجات حرارة مسجلة عالميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلى حرارة

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

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وأوضح المسند أن مطار الملك فهد في الدمام دخل قائمة أعلى درجات حرارة مسجلة عالميًا، حيث سجلت درجة الحرارة الكبرى ظهر أمس 44 درجة مئوية، وفقًا لموقع “EldoradoWeather” المتخصص.

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وحسب الموقع، احتلت مدينة تشاوك بميانمار المركز الأول بتسجيل 45.7 درجة مئوية، تلتها مدينة تشوار بباكستان بـ 45.4، فيما كان مطار الملك فهد في المركز الـ 14 بتسجيل 44 درجة مئوية.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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