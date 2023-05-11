شكرا لقرائتكم صيانة لحظية للحُفر في شوارع حفر الباطن تفاعلًا مع “المواطن” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نفذت أمانة حفر الباطن ممثلة بوكالة المشاريع أعمال صيانة لعدد من الشوارع الرئيسية في المحافظة التي تعاني من كثرة الحُفر وكثرة التشققات.

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ويعمل الفريق الفني على الصيانة اللحظية للحفر التي تتوسط الشوارع وإعادة سفلتتها بوقت قياسي دون تأثير على الحركة المرورية.

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ويستمر العمل بشكل يومي من الساعة السادسة صباحًا إلى السادسة مساءً حتى تتم صيانة جميع الشوارع الرئيسة والداخلية المتضررة نتيجة الحالات المطرية التي شهدتها المحافظة.

تقرير “متابعات الخليج 365”

وجاء ذلك تفاعلاً مع تقرير “متابعات الخليج 365“ تحت عنوان “حُفر وتشققات بشوارع حفر الباطن.. تضرر المركبات والأمانة تعلق” الذي نقل استياء أهالي المحافظة من كثرة الحُفر والتشققات التي تسببت في إلحاق الضرر بمركباتهم.