سعودية تنال جائزة لطب الفم في جامعة هارفارد

نالت المبتعثة السعودية في مرحلة الدكتواره في جامعة هارفارد، ملاك الهدلق، الأربعاء الماضي، جائزة ليستر بوركيت المقدمة من الجمعية الأمريكية لطب الفم، وذلك نظير بحثها الذي توصلت من خلاله إلى طريقة جديدة لعلاج التغيرات البيضاء قبل السرطانية في الفم وقدمته في المؤتمر السنوي للجمعية في مدينة سافانا بولاية جورجيا.

وتناولت الهدلق، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، قائلة: إن سرطان الفم يسبقه عادةً تغيرات في الأغشية المخاطية المبطّنة للفم، ومنها البقع البيضاء الدائمة، وعلاج هذه التغيرات البيضاء ما قبل السرطانية يكون بإزالتها جراحياً، ولكنها قد تعود بنسبة عالية، بالإضافة إلى أن العمليات الجراحية يصاحبها مخاطر عدة، بينما الطرق غير الجراحية لإزالة البقع البيضاء لا تستخدم على نطاق واسع في مجال طب الفم.

وأضافت: في هذا البحث قمنا باستعمال كريم الـ imiquimod كعلاج موضعي وغير جراحي للتغيرات البيضاء قبل السرطانية، وأثبتت نتائج البحث أنه علاج فعّال في إزالة هذه التغيرات بشكل كامل أو جزئي، مشددة على أن هذا البحث يقدّم طريقة علاج جديدة وفعّالة، وأنه يجب إقامة المزيد من الدراسات السريرية لمعرفة إذا كان imiquimod يمنع تحول هذي البقع البيضاء إلى سرطان الفم بعد استخدامه.

يذكر أن الجمعية تقدم الجائزة مرة واحدة في كل عام، وتختار لها فائزًا واحدًا مميزًا في هذا المجال تخليدًا وتكريمًا للدكتور ليستر بوركيت الذي يعد رائد تعليم طب الفم.